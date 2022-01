Zeven op de tien mensen die al booster mogen, hebben die gehaald

Van de Nederlanders die in aanmerking komen voor een boosterprik hebben zeven op de tien die inmiddels laten zetten. Jaap van Dissel van het RIVM becijferde in een briefing voor Tweede Kamerleden dat tot en met 16 januari 7,6 miljoen boosters zijn gezet. Dat komt neer op 69 procent van de mensen van 18 jaar en ouder die in aanmerking komen voor een booster.

Ongeveer een half miljoen mensen zijn volgens gegevens van het RIVM nog niet aan de beurt, omdat de vorige prik minder dan drie maanden geleden is geweest. En dan is er nog de groep die recent besmet is geraakt, of het virus binnenkort zal oplopen, en daardoor nog geen booster kan halen. Die schat het RIVM op zo’n 600.000 mensen.

Van de totale bevolking van 18 jaar en ouder had 53 procent tot afgelopen zondag een boosterprik gekregen. Onder 60-plussers, die kwetsbaarder zijn voor ernstige corona-infecties, lag de vaccinatiegraad toen op ruim 87 procent van de mensen die nu in aanmerking komen voor de prik.

Als uiteindelijk iedereen die zich eerder liet vaccineren een booster komt halen, zouden volgens de prognose nog 3.378.000 prikken gezet moeten worden.