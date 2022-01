Aantal chats Slachtofferhulp verdriedubbeld na BOOS-uitzending

Het aantal chatgesprekken dat Slachtofferhulp voert is verdriedubbeld sinds de BOOS-uitzending van donderdagmiddag over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het programma The Voice of Holland. Het aantal telefoontjes is verdubbeld, zegt een woordvoerder nadat NU.nl eerder over de drukte bij de hulpdienst berichtte.

Al sinds de berichten over het ongewenste gedrag van mannen rondom de talentenjacht zaterdag naar buiten kwamen, is het drukker bij Slachtofferhulp. “Veelal zijn het mensen die door de aandacht voor het onderwerp over de eigen ervaringen praten. Seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag dat breder gaat dan The Voice en op allerlei andere plekken gebeurt, zoals op werk, de sportclub of toneelvereniging”, aldus de woordvoerder.

De uitzending van BNNVARA zorgt voor herkenning. “Mensen bedenken ‘dit heb ik ook meegemaakt en dat was ook niet ok√©’.” De medewerkers van Slachtofferhulp bieden in eerste instantie een luisterend oor naar wat er is gebeurd en waar mensen mee zitten.

“Er is ook een groep die door de verhalen hun eigen ervaringen herbeleeft.” Slachtofferhulp monitort de mate van stress. “Bijvoorbeeld bij mensen die vandaag bellen en zeggen niet geslapen te hebben. Dan bellen we over een week nog eens of de stress wat is gezakt. Zo niet of als die zelfs is toegenomen, dan kunnen we aanbevelen contact op te nemen met een huisarts.”

Daarnaast kunnen de vrijwilligers ook helpen bij het doen van aangifte voor wie dat wil “en zelfs meegaan naar het politiebureau”. Ook geven ze tips aan “de helpers”, mensen die iemand kennen die seksueel geweld heeft meegemaakt.

Slachtofferhulp staat ook open voor slachtoffers van andere zaken zoals verkeersongelukken of inbraken, maar sinds donderdag gaat 80 procent van de contacten over zedenzaken, schat de woordvoerder.

Centrum Seksueel Geweld (CSG) zei ook al meer meldingen binnen te krijgen deze week. Vooral vrouwen melden zich die zeggen dat ze zich herkennen in de verhalen van mensen die betrokken waren bij The Voice of Holland, zei een woordvoerster donderdag. In alle zestien centra in het land is “beslist een toename” te zien van chat- en telefoongesprekken.