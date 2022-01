Aantal online verkochte producten flink gestegen in 2021

De online consumentenbestedingen hebben een flinke boost gekregen in 2021. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 77 procent van de 12-plussers geeft aan iets online te hebben gekocht in 2021. Dit komt voornamelijk door de coronamaatregelen en de niet-essentiële winkels, die hierdoor gedwongen hun deuren moesten sluiten.

In 2021 steeg het aantal aankopen met 9 procent in vergelijking met het jaar ervoor. 11,7 miljoen Nederlanders kochten hun producten online. Zij kochten voornamelijk kleding, sportkleding, schoenen of accessoires. Bij deze producten is ook de grootste groei te zien. In 2020 kocht 48 procent producten in deze categorieën. Dat is in 2021gestegen naar 59 procent. Na kleding zijn maaltijden het meest online verkochte product. Dit komt neer op zo’n 47 procent. Hierna komen producten zoals meubels en andere woonaccessoires met 30 procent.

Door de stijging van het aantal online aankopen, zijn er veel meer webwinkels bijgekomen. In het begin van 2021 is te zien dat er in totaal 4.600 webwinkels zijn bijgekomen. Daarnaast zijn er ook bedrijven bijgekomen die apparaten verhuren in plaats van verkopen, zoals BlueMovement. BlueMovement reviews laten zien hoe de ervaringen zijn met dit soort bedrijven.

Hoger bedrag

Naast de stijging in het aantal online verkochte producten en webwinkels neemt het uitgegeven bedrag ook toe. Maar liefst 26 procent geeft aan 500 euro of meer online te hebben uitgegeven. In vergelijking met 2020 is dit met vijf procent gestegen.

42 procent van de Nederlanders geeft aan tussen de 100 en 500 euro aan bestellingen online uit te geven in 2021. Toch zijn er nog altijd Nederlanders die online niet zoveel geld durven uit te geven. In de meeste gevallen loopt het bestelproces goed af en hoeven klanten zich nergens zorgen over te maken. Bij geval van wantrouwen is de functie ‘achteraf betalen’ altijd een oplossing, of bijvoorbeeld vooraf reviews doorlezen.

Toekomst

Uit onderzoek van Thuiswinkel blijkt dat 40 procent heeft aangegeven om hun aankopen online te doen. Dit komt hoogstwaarschijnlijk omdat veel mensen werden gedwongen om bepaalde producten online te kopen, wegens de sluiting van niet-essentiële winkels door de coronamaatregelen. Mensen die bijvoorbeeld nooit online producten kochten, deden nieuwe ervaringen op en maakten kennis met alle online mogelijkheden.

Vooral shoppen via de telefoon is populair, en de populariteit hiervan gaat naar verwachting stijgen. Op dit moment gebruikt 59 procent van de Nederlanders hun telefoon voor het online aanschaffen van producten. Veel Nederlanders verwachten in 2026 de meeste online aankopen via hun telefoon te doen. Zelfs in fysieke winkels wordt verwacht dat veel klanten hun telefoon erbij pakken, om bijvoorbeeld reviews op te zoeken of achter meer informatie te komen.

Ten slotte verlangt 71 procent van de Nederlanders in 2026 naar online gepersonaliseerd shoppen. Dit aantal is vergeleken met het jaar ervoor gedaald. In 2020 was dit aantal namelijk 74 procent. Dit komt doordat sommige Nederlanders erg terughoudend zijn met het delen van persoonlijke informatie. Zij hechten meer waarde aan hun privacy en hebben niet de behoefte om online gepersonaliseerd te kunnen shoppen.