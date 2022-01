Acteur Jacob Derwig wint negentiende seizoen De Slimste Mens

Acteur Jacob Derwig heeft het negentiende seizoen van De Slimste Mens gewonnen. De acteur versloeg vrijdagavond in de finale van de KRO-NCRV-kennisquiz journalist Martin Visser en schrijver Frank Heinen. Derwig (52) is de eerste acteur die de quiz wint. Hij volgt cabaretière Lisa Loeb op. Die won vorige zomer De Slimste Mens.

Derwig moest het in de laatste ronde opnemen tegen Heinen. Die wist bij de laatste vraag over burlen (het brullen van mannetjesherten in de bronsttijd) niets te noemen, waardoor Derwig hem met drie goede antwoorden wist te verslaan.

Derwig zei na afloop dat hij vindt dat eigenlijk zanger en cabaretier Jan Rot de winnaar is van dit seizoen. De zanger en cabaretier, die terminaal is en bij hoge uitzondering nog een keer mocht meedoen aan de kennisquiz van KRO-NCRV, strandde woensdag in de kwartfinale. “Jan is natuurlijk de echte winnaar van het seizoen. Hoe gedreven en vrolijk hij was, zeker gezien de omstandigheden. Die had me wel kunnen verslaan in de finale”, aldus Derwig.

De laatste ronde tegen Heinen dacht de acteur even dat het gedaan was. “Hij had alle vijf de antwoorden over Tolstoj goed, maar toen hij zich een seconde onder mij liet zakken wist hij niets bij de laatste vraag. Toen schoot ik er drie goals in en kwamen de glitters uit de lucht. En voor die glitters doe je het natuurlijk.”

Hij noemt zichzelf een waardig winnaar. Dat hij de eerste acteur is die wint “voelt heel eervol. Er hebben de afgelopen jaren cabaretiers, journalisten en politici gewonnen, dus het is mooi om nu als acteur in dat rijtje te staan. Goed voor de hele beroepsgroep”.

Hij noemt deelname aan het programma een “heel leuk avontuur” dat hij graag nog eens zou willen meemaken. “Maar die kans krijgt natuurlijk alleen Jan Rot.”