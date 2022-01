Advocaat omwonenden Tata Steel geschokt over rapport RIVM

Advocaat Bénédicte Ficq zegt “ontzettend geschokt” te zijn door het onderzoeksrapport van het RIVM over de mogelijk onvolledige gegevens die Tata Steel opgeeft over de uitstoot van diverse schadelijke stoffen. In het rapport signaleert het instituut dat in de omgeving veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK’s worden gemeten dan te rijmen is met de opgegeven cijfers.

Ficq, die vorig jaar namens 1100 mensen aangifte deed tegen Tata Steel wegens het berokkenen van gezondheidsschade, gaat het rapport doorsturen aan het Openbaar Ministerie om het te laten betrekken bij de onderzoeksopdracht. “Ik wil laten onderzoeken of Tata inderdaad sjoemelt met data. Als dat zo is, dan hebben ze strafrechtelijk een heel groot probleem.”

Onderzoekers van het RIVM weten niet precies hoe het komt dat hogere concentraties van bepaalde stoffen worden gemeten dan op basis van milieujaarverslagen en de zogeheten emissieregistratie te verwachten is. Maar als mogelijke verklaringen noemen ze het ontbreken van gegevens van andere bedrijven op het Tata-terrein, mogelijke onderschatting van de uitstoot bij incidenten en de opslag en overslag van kolen als mogelijke bron van uitstoot.

“Tussen de werkelijke uitstootwaarde en de gerapporteerde waarde zit een heel groot gat, en het is onverklaarbaar. Daar moet een verklaring voor komen”, aldus Ficq. “Dit rapport is in lijn met datgene waar bewoners bang voor zijn: dat er niet goed of onvoldoende wordt gerapporteerd door Tata.”

Tata Steel Nederland-directeur Hans van den Berg heeft laten weten zo snel mogelijk met het RIVM om tafel te willen om na te gaan waar de verschillen tussen de eigen uitstootmetingen en die van het onderzoeksinstituut aan liggen. Zo kan er gekeken worden waar de staalfabriek verbeteringen moet doorvoeren, aldus Van den Berg.