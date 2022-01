Behandeling verzoek om uitlevering complotdenker Kat uitgesteld

Het Nederlandse verzoek om uitlevering van complotdenker Micha Kat is uitgesteld tot 1 april. Dat bevestigt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Den Haag. Kat blijft in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast in de gevangenis vastzitten in afwachting van de uitlevering. Het verzoek zou vrijdag worden behandeld maar is om onbekende reden uitgesteld.

Kat wordt in Nederland gezocht voor bedreiging van RIVM-directeur Jaap van Dissel. Ook moet hij nog een celstraf van zes maanden uitzitten vanwege een eerdere veroordeling voor smaad en laster. Hij werd in juli in Noord-Ierland gearresteerd.

Via het onlineplatform Red Pill Journal verspreidde Kat samen met mede-complotdenkers Wouter Raatgever en Joost Knevel verhalen over vermeende satanische pedonetwerken en rituele kindermoorden in Bodegraven. Raatgever en Knevel zitten vast voor onder meer opruiing en (doods)bedreigingen tegen Van Dissel, premier Mark Rutte en een huisarts in Bodegraven. Ze worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum (PBC).