Bende opgerold die Duitse auto’s stal en via Rotterdam smokkelde

De Duitse en Nederlandse politie zeggen een bende te hebben opgerold die in Duitsland luxeauto’s stal en deze onder meer vanuit Rotterdam naar Dubai smokkelde. De politie van de Duitse stad Osnabrück meldt dat sommige auto’s waren opgeslagen in Groningse garages.

De politie heeft dertien leden in beeld. Twee vooraanstaande leden zitten vast. Het vermeende hoofd van de wereldwijd opererende bende, een 66-jarige man uit Stompwijk in Zuid-Holland, werd vorige week opgepakt in de Groningse plaats Ter Apelkanaal. Toen agenten hier een bedrijfspand doorzochten, ontdekten zij ook een illegale sigarettenfabriek.

Een ander prominent lid van de groep zit vast in Litouwen. De twee arrestanten worden volgens de politie binnenkort aan Duitsland overgeleverd.

De geschatte totale waarde van de gestolen auto’s bedraagt ongeveer 2,5 miljoen euro. Auto’s die niet naar bijvoorbeeld Dubai werden verscheept kwamen terecht op beurzen, bij Duitse helers en een Franse autoverhuurder. Volgens de politie ging de bende zeer professioneel te werk.

Het onderzoek begon in 2018, toen de politie een opvallende stijging zag van autodiefstal in de West-Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Naast de Nederlandse politie was ook Europol erbij betrokken.