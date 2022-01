Bewindslieden schrikken van onthullingen over The Voice

Bewindspersonen hebben geschrokken gereageerd op het nieuws over veelvuldig wangedrag door mensen die betrokken waren bij The Voice. In een uitzending van BOOS werden de ervaringen van slachtoffers gedeeld. “Dat is natuurlijk schrikken”, zegt Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg. Defensieminister Kajsa Ollongren noemt het “vreselijk en onacceptabel”.

“Ik denk dat we met elkaar aan een maatschappij moeten werken waar dit gewoon niet voorkomt”, zegt Helder in een eerste reactie.

“Ik ben echt zeer gechoqueerd”, laat Ollongren weten. Ze vindt het verschrikkelijk dat dit “in Nederland anno 2022″ nog kan gebeuren.” Ze hoopt dat er snel werk gemaakt wordt van de aangiftes.

Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) vindt het “afschuwelijk dat dit zoveel verhalen heeft losgemaakt bij The Voice. Maar hij benadrukt dat men niet moet “denken dat het alleen bij dit bedrijf is”, aldus de bewindsman. “Ik vrees dat het aan de orde van de dag is”, ook bij andere organisaties.