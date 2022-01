Borsato en Ali B ook niet meer bij Talpa-radiozenders te horen

In navolging van de radiozenders van de NPO, Qmusic en 100% NL hebben ook de zenders van Talpa besloten om voorlopig geen muziek meer te draaien van Marco Borsato en Ali B.

“De muziek van Marco Borsato en Ali B staat op dit moment niet op de playlist van één van onze radiozenders”, laat een woordvoerder desgevraagd aan het ANP weten. “Door de gevoelens in de samenleving en onder onze programmamakers hebben wij besloten in afwachting van het onderzoek, de komende periode muziek van Marco Borsato en Ali B niet in te plannen. Uiteraard keuren we seksueel overschrijdend gedrag te allen tijde af.”

De beslissing is genomen naar aanleiding van het programma BOOS waarin donderdag diverse vrouwen melding maakten van seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland.