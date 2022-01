Bruls: horeca en cultuur moeten gewoon open en snel

De horeca- en de cultuursector moeten zo snel mogelijk gewoon geopend worden. Het kabinet moet daar vrijdagmiddag een knoop over doorhakken en niet wachten tot dinsdag. Er moet versoepeld worden, want het huidige coronabeleid valt niet meer uit te leggen. De horeca moet gewoon hetzelfde behandeld worden als winkels en sportscholen. Dat heeft de voorzitter van het Veiligheidsberaad, burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen, vrijdag gezegd in het radioprogramma Sven op 1.

Vrijdagmiddag komt het Veiligheidsberaad in een extra vergadering bijeen. De 25 burgemeesters die leiding geven aan veiligheidsregio’s horen dan onder meer welk advies het Outbreak Management Team (OMT) heeft gegeven en wat het kabinet daarmee gaat doen. Burgemeesters zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren en handhaven van het coronabeleid.

Bruls vindt dat de samenleving geopend moet worden en dat Nederland moet leren leven met het coronavirus. Cijfers zijn daarbij niet meer allesbepalend, vindt hij. “Van het aantal besmettingen op dit moment waren we ons een paar maanden geleden rot geschrokken, maar nu zegt dat niet zoveel meer omdat de ziekenhuisopnames wel dalen.” De burgemeesters van het Veiligheidsberaad pleiten ervoor om het coronatoegangsbewijs volop te gaan gebruiken en meer testmogelijkheden in te richten.