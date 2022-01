Centrum Seksueel Geweld roept op ‘victim blaming’ te voorkomen

Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft een ‘Brief aan Nederland’ geschreven waarin het oproept zogenoemde ‘victim blaming’ van slachtoffers van seksueel geweld te voorkomen. “Want we weten nog altijd niet goed met die verhalen om te gaan. Vijfenzeventig (!) procent van de slachtoffers van seksueel geweld krijgt te maken met beschuldigende opmerkingen en ongepaste vragen”, zo staat in de brief.

De brief is opgesteld naar aanleiding van de BOOS-uitzending over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij het RTL-programma The Voice of Holland. “Nederland is geschrokken van de verhalen”, zo begint de brief. Maar die spelen niet alleen in de entertainmentwereld, die “komen in alle sectoren voor en in alle facetten van het dagelijks leven”. Volgens het centrum worden per jaar honderdduizend mensen in Nederland slachtoffer van seksueel geweld. Zij krijgen nog vaak te maken met ‘victim blaming’ , waarbij de schuld van het vergrijp bij het slachtoffer wordt gelegd in plaats van bij de dader.

Slachtoffers durven door “onze vragen, opmerkingen en ongefundeerde meningen” geen hulp te zoeken, aldus het CSG. “Het is ons ongeloof dat ervoor zorgt dat slachtoffers alleen komen te staan en soms jarenlang een groot en vernietigend geheim met zich meedragen. En daarmee beschadigen we – ongewild – de ander, want victim blaming is vaak schadelijker dan de nare seksuele ervaring zelf”, zo schrijven de CSG-medewerkers, die de schuld bij het slachtoffer leggen ‘second rape’ noemen. “Inderdaad, alsof je opnieuw wordt verkracht. Maar dan door de mensen die jou zouden moeten steunen.”

CSG roept iedereen in Nederland op “gekwetste geliefden” in de armen te sluiten en steun en hulp te bieden. De medewerkers hopen dat het onderwerp seksueel geweld zichtbaar en besproken blijft, ook nadat het stof dat door BOOS is opgelaaid, weer is gedaald.