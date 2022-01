Dijkgraaf over uitlating De Mol: schijn van ‘victim blaming’

John de Mols uitspraken over de slachtoffers van misstanden bij The Voice of Holland, die volgens hem eerder “aan de bel” hadden kunnen trekken, hebben volgens minister Robbert Dijkgraaf (Onderwijs) “de schijn van ‘victim blaming'”. Hij spoort mensen zoals De Mol aan om in hun organisatie voor een veilige werkcultuur te zorgen.

De Talpa-baas zei donderdag in het programma BOOS van Tim Hofman dat er voor de slachtoffers “alle mogelijkheid is om aan de bel te trekken”. De Mol concludeert dat “al die loketten en maatregelen kennelijk niet het gewenste effect” hadden. “Vrouwen hebben kennelijk een soort schaamte”, vervolgt De Mol. Hij zei dat als het slachtoffers “ooit nog eens overkomt” ze nu geleerd hebben om “onmiddellijk aan de bel te trekken en dit onmiddellijk te melden”.

“Het gaat er niet om dat slachtoffers heel erg hun best moeten doen om hun geluiden hoorbaar te maken”, aldus Dijkgraaf. Het gaat er volgens hem om dat de leiding “alert” is op dergelijke signalen en er vervolgens naar handelt. De Mol zei pas in 2019 te hebben geweten van een geval van grensoverschrijdende gedrag van bandleider en zwager Jeroen Rietbergen. De muzikant maakte zich er volgens BOOS ongeveer tien jaar lang schuldig aan. Ook na een gesprek met De Mol zou Rietbergen over de schreef zijn gegaan, maar De Mol heeft daar naar eigen zeggen nooit iets over gehoord. Ook niet over andere zaken.

Dijkgraaf ziet dat de #metoo-beweging nog niet voorbij is. Sinds 2017 gebruikt men deze hashtag om verhalen over seksueel overschrijdend gedrag, vaak door personen met een hogere machtspositie, te delen. “Sommige mensen denken: dat hoofdstuk hebben we uit”, zegt Dijkgraaf. “Nou, nee dus. Het speelt nog steeds heel erg.” De minister vindt het goed als politiek Den Haag blijft benoemen dat grensoverschrijdend gedrag niet normaal is.