Geen Nederlandse coronapatiënten meer in Duitse ziekenhuizen

In Duitsland liggen geen coronapatiënten meer uit Nederland. Dat meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) vrijdag. Duitsland nam patiënten over zodat ziekenhuizen hier meer ruimte hadden om voor coronapatiënten te zorgen. Het is niet bekend of de laatste Nederlander die er nog werd behandeld, is opgeknapt of overleden.

De verplaatsing naar Duitsland begon in november. Sindsdien zijn in totaal 33 mensen overgebracht naar ziekenhuizen daar, de laatste vlak voor de jaarwisseling. Op het hoogtepunt in december behandelde Duitsland 22 Nederlanders.

Het was de vierde keer dat Duitse artsen hun Nederlandse collega’s werk uit handen namen. Bij de eerste golf, bijna twee jaar geleden, lagen op een gegeven moment meer dan 50 Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen in Duitsland. In oktober van dat jaar gingen 2 Nederlanders naar Duitsland, en eind 2020 en begin 2021 nog eens 11 mensen.