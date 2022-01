Geen zaligverklaring pater Van der Lugt om bagatelliseren misbruik

Pater Frans van der Lugt zal naar alle waarschijnlijkheid niet zalig worden verklaard. Dat bevestigt een woordvoerder van de Nederlandse Jezuïeten na berichtgeving van het Katholiek Nieuwsblad. Van der Lugt zou het seksueel misbruik binnen de katholieke kerk in West-Europa hebben gebagatelliseerd.

De geruchten dat de zaligverklaring van de baan is heeft de woordvoerder “van zoveel kanten gehoord”, dat hij ervan uitgaat dat het inderdaad niet doorgaat. Van der Lugt zou de belastende uitspraken hebben gedaan rond 2009, toen een groep West-Europese bezoekers bij hem was in Homs in Syrië. Hij zou de aandacht voor het misbruik overdreven hebben gevonden en de impact op en geloofwaardigheid van slachtoffers in twijfel hebben getrokken.

De bezoekers hadden melding gemaakt van de uitspraken, maar Van der Lugt zou vlak erna in het ziekenhuis zijn beland waardoor het nooit tot een berisping is gekomen. In het vooronderzoek naar de mogelijkheid tot zaligverklaring van de pater kwam het dossier omhoog.

Van der Lugt werd in april 2014 op 75-jarige leeftijd vermoord in de tuin van zijn klooster in Homs en is daar ook begraven. Hij woonde in Syrië waar hij hulp bood aan mensen die niet konden vluchten voor de burgeroorlog die daar sinds 2011 woedt. Ook zetten hij onder meer een centrum op voor gehandicapte kinderen, gaf psychotherapie en inspireerde duizenden jongeren, zowel christen als moslim, tijdens lange wandeltochten. De oorlog is volgens de woordvoerder van de Nederlandse Jezuïeten de reden dat de lokale bisschop nooit is begonnen aan het officiële proces tot zaligverklaring van Van der Lugt, “omdat die mensen daar wel iets anders aan hun hoofd hebben”. Vanuit Nederland zouden wel de eerste stappen zijn gezet door het starten van vooronderzoek in 2019, schrijft het Katholiek Nieuwsblad.