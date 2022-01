GroenLinks en ChristenUnie willen snel actie tegen Tata Steel

Er moet snel worden ingegrepen tegen Tata Steel, nu volgens het RIVM blijkt dat de uitstoot van schadelijke stoffen veel hoger is dan gedacht. GroenLinks wil dat een van de meest vervuilende onderdelen van het fabriekscomplex dichtgaat en de ChristenUnie vindt dat de huidige afspraken voor uitstoot nageleefd moeten worden.

Volgens GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger is Tata “out of control”. Ze vindt dat “de regels om het beest Tata in bedwang te houden” niet werken. Volgens haar partij moet het kabinet de zogeheten Kooksfabriek 2 sluiten. Die verouderde installatie zorgt voor de meeste uitstoot van fijnstof en andere schadelijke stoffen.

ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis is “geschrokken” dat Tata nog meer uitstoot dan eerder werd gerapporteerd. Het bedrijf moet zich aan de afspraken houden en daarop moet ook worden gehandhaafd, vindt de partij. “Bij Tata wordt nu steeds meer duidelijk dat de situatie niet op orde is dat vraagt om directe handhaving van de verleende vergunning”, aldus Grinwis.

Volgens het RIVM, dat onderzoek doet naar de uitstoot van Tata, zijn de gegevens die het bedrijf opgeeft over de uitstoot mogelijk onvolledig. In de omgeving zijn veel hogere concentraties van metalen en zogeheten paks (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) gevonden. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu) wil binnenkort met het bedrijf om tafel om te horen of de cijfers kloppen. “Ik ben ook heel benieuwd hoe Tata reageert op de onderzoeksresultaten van het RIVM”, zei de bewindsvrouw vrijdag voorafgaand aan de wekelijkse ministerraad. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.