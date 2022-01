Het weer met Piet Paulusma

Vanmorgen eerst nog (wat) lichte vorst in het zuiden, midden en oosten van ons land. Kans op gladheid en autoruiten krabben. Vanmorgen ook nog een paar buien of buitjes, landinwaarts kans op hagel en natte sneeuw. De dag vervolgt met wat buitjes, In het oosten en zuidoosten nog wat langer met kans op natte sneeuw. De temperaturen lopen vanmiddag op naar 5 tot 7 graden. Landinwaarts de meeste kans op nog even zon. De west tot noordwestenwind is matig tot vrij krachtig, landinwaarts zwak. Vanavond en vannacht landinwaarts een buitje en verder droog. Vannacht overal temperaturen ruim boven nul met 3 tot 6 graden.

Morgen een meest bewolkte dag, maar ook een dag met droog weer. Overdag temperaturen tussen 5 en 8 graden. De wind uit westelijke richtingen is zwak of matig. In de avond en nacht wordt de kans op mist groter. Zondag volgt met bewolking. In met name het westen en midden van ons land de zon er nog door. Overdag 6 tot 8 graden. Weinig wind, zwak of hooguit matig uit zuid tot zuidwest. In de avond en nacht uitgebreid mist en gladheid! In de nacht +1 tot +3 graden en kans op grondvorst. Maandag mist en bewolking met 5 of 6 graden. In de avond en nacht mist en gladheid! Dinsdag bewolking, nevelig weer en 5 tot 7 graden. In de nacht mistkansen en direct landinwaarts kans op vorst aan de grond met gladheid. Woensdag bewolking en 6 of 7 graden.