Holleeder haalt nog één keer uit naar zus Astrid

Willem Holleeder heeft vrijdag zijn laatste woord in zijn proces onder meer benut om nog één keer uit te halen naar zijn zus Astrid, een van de belangrijkste getuigen tegen hem. In zijn ogen heeft zij over de hele strafzaak “de regie gevoerd”. Holleeder (63) staat in hoger beroep terecht op verdenking van het geven van vijf opdrachten voor liquidaties. Het hof rondde het inhoudelijke deel van het proces na 42 zittingsdagen af.

De rechtbank veroordeelde Holleeder in 2019 tot levenslang. Het Openbaar Ministerie heeft die straf ook in hoger beroep geëist. Holleeder ontkent alle beschuldigingen. Slachtoffers in de zaak zijn Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Holleeders advocaten hebben op alle punten vrijspraak gevraagd, omdat in hun ogen het bewijs ontbreekt. Het leeuwendeel daarvan bestaat uit verklaringen van getuigen, onder wie Holleeders zussen Astrid en Sonja. “Astrid heeft de regie gevoerd en verklaringen in elkaar gezet”, aldus Holleeder. “En dat is een kwalijke zaak.” Astrid maakte heimelijk opnames van gesprekken met haar broer, waarin hij voor zichzelf belastende uitspraken zou hebben gedaan. Volgens Holleeder heeft zijn zus een reeks opnames met ontlastend materiaal achtergehouden.

Kroongetuige Fred R. werd evenmin gespaard. Over hem zei Holleeder dat hij op de motorfiets heeft gezeten die is gebruikt bij de moord op Cor van Hout. R. heeft tegen Holleeder getuigd.

Voor de rechters van het Amsterdamse gerechtshof had Holleeder niets dan lof. “Ongelooflijk hoe dit hof alles heeft gelezen. Zelfs dingen ik niet eens gelezen had. Daar ben ik u dankbaar voor.”

De uitspraak van het hof staat gepland op 24 juni. Op 6 april vindt nog een tussentijdse zitting plaats; die is noodzakelijk omdat Holleeder tot aan de einduitspraak in voorlopige hechtenis zit. De wet schrijft voor dat de rechter die iedere drie maanden toetst.