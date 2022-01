Holleeder voor de laatste keer aan het woord in moordproces

Willem Holleeder mag vrijdag voor de allerlaatste keer het woord voeren in het kader van zijn strafzaak in hoger beroep. Holleeder staat terecht op verdenking van het geven van vijf opdrachten voor liquidaties. De rechtbank veroordeelde hem daarvoor tot levenslang. Het Openbaar Ministerie heeft die straf ook in hoger beroep geëist. Holleeder (63) ontkent.

Holleeders advocaten hebben op alle punten vrijspraak gevraagd, omdat in hun ogen het bewijs ontbreekt. Het leeuwendeel daarvan bestaat uit verklaringen van getuigen, onder wie Holleeders zussen Astrid en Sonja. Slachtoffers in de zaak zijn Cor van Hout en Robert ter Haak (2003), Willem Endstra (2004), Kees Houtman (2005), John Mieremet (2005) en Thomas van der Bijl (2006).

Vrijdag zullen ook de advocaten van Holleeder nog eenmaal het woord voeren, ten besluit van hun uitvoerige verdediging. Eerder deze maand kondigde Holleeder aan dat hij zijn gelegenheid tot het laatste woord ruim wil benutten.

Of het proces daarmee ook echt gedaan zal zijn, staat nog niet helemaal vast. Het Amsterdamse gerechtshof, dat is belast met het proces, heeft een handvol getuigen niet kunnen horen, om uiteenlopende redenen. De uitspraak staat gepland voor 24 juni. Mocht zich voor die datum alsnog een gelegenheid voordoen die getuigen te horen, dan gaat het hof daar mogelijk toe over.