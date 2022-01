Getuige Mallorcazaak: Heuvelman na smak nog in leven

De vorig jaar zomer door uitgaansgeweld omgekomen Carlo Heuvelman uit Waddinxveen kreeg tijdens de fatale vechtpartij op Mallorca “een stevige hoek” en toen hij achteroverviel nog “een flinke tik” van de klap op de grond. Daarna beschermde hij zijn hoofd met zijn handen en armen omdat hij werd geschopt. Dat heeft de getuige verklaard met wie de politie heeft gesproken na een uitzending van Opsporing Verzocht eerder deze week, zo bleek vrijdag in de rechtbank in Lelystad tijdens een zogenoemde regiezitting in het strafproces tegen de negen verdachten in de zaak.

De man zou hebben gezien hoe in een kluwen vechtende mensen “een man, vermoedelijk Carlo, knock-out werd geslagen” en achteroverviel op de grond. Het slachtoffer was daarna nog bij bewustzijn en hield zijn handen voor zijn hoofd ter bescherming. Toen de vechtende meute vertrok, bleef het slachtoffer bewegingloos achter.

De verklaring van de getuige kwam ter sprake toen de raadsman van hoofdverdachte Sanil B. (19) uit Hilversum de rechtbank vroeg zijn cliƫnt in afwachting van zijn strafzaak vrij te laten, onder meer omdat helemaal niet kan worden uitgesloten dat Heuvelman is overleden als gevolg van de smak op de grond. B. wordt door het OM als hoofdverdachte beschouwd. Op een van zijn schoenen is DNA-materiaal van de 27-jarige Heuvelman aangetroffen.