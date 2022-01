Horeca Horst aan de Maas en Egmond aan Zee dreigt te openen

Tientallen horecazaken in het Noord-Limburgse Horst aan de Maas en het Noord-Hollandse Egmond aan Zee dreigen zaterdag hun deuren voor gasten te openen. Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland (KHN) laat weten onverminderd achter de initiatieven te staan “nu wederom de duidelijkheid uitblijft en over het weekend heen getild wordt”, aldus een woordvoerster.

De zaken in Horst aan de Maas zien alleen van hun actie af als premier Mark Rutte vrijdagavond nog groen licht geeft voor opening voor horeca en cultuur vanaf 26 januari. Dat heeft een woordvoerder namens de deelnemende cafés en restaurants in de Limburgse gemeente vrijdagmiddag laten weten.

Woordvoerder Wouter Hoeijmakers van Boscafé Maaskant in Horst hoopt dat het kabinet overstag gaat na een oproep van burgemeester Hubert Bruls vrijdag. De Nijmeegse voorzitter van het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet de horeca en cultuur toestemming geeft om hun deuren weer te openen. “Als Rutte geen gehoor geeft aan de oproep van Bruls, gaan we zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur open”, zei Hoeijmakers. “Als we wél open mogen de 26e, dan is dat oké en voeren we geen actie.”

Volgens Hoeijmakers “kan de horeca niet anders dan de barricaden op te gaan” als Rutte de oproep van Bruls negeert.

Burgemeester Ryan Palmen van Horst aan de Maas zegt begrip te hebben voor de actie en spreekt zijn steun uit aan de horeca en de evenementenbranche. Hij voerde vrijdagochtend overleg met een afvaardiging van de horeca in zijn gemeente en besloot toestemming voor de actie te geven, mits die zich beperkt van 12.00 tot 16.00 uur, aldus zijn woordvoerder. Wie eerder opengaat of langer openblijft, riskeert sancties. Ook moet iedereen zich aan de coronamaatregelen houden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.

De cafés en restaurants in de Noord-Limburgse gemeente stuurden eerder deze week ook al een gezamenlijk ultimatum met dezelfde strekking aan het kabinet dat donderdagavond afliep. Dat ultimatum is nu een dag verlengd naar aanleiding van de oproep van Bruls.

Ook in Egmond aan Zee gaat de horeca open, meldt het Noord-Hollands Dagblad. Zo gaat Hotel Zuiderduin open, net als een twintigtal andere horecagelegenheden. KHN zegt op dit moment geen signalen gekregen te hebben van andere protesterende horecaondernemers.