Instroom van coronapatiënten in ziekenhuizen loopt op

Het aantal coronapatiënten dat in een ziekenhuis moet worden opgenomen, neemt toe. In de afgelopen week zijn gemiddeld bijna 120 mensen per dag op een intensive care of verpleegafdeling beland. Dat gemiddelde stijgt voor de derde dag op rij en dat is de langste periode van toename sinds eind november.

In de afgelopen dag namen ziekenhuizen 117 coronapatiënten op bij een verpleegafdeling en 11 op een intensive care, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Voorlopig zijn er meer coronapatiënten die het ziekenhuis verlaten dan die er binnenkomen. Daardoor daalt de totale bezetting. Momenteel behandelen de Nederlandse ziekenhuizen 1109 mensen die Covid-19 hebben, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat is het laagste niveau sinds eind oktober. In de afgelopen dag zijn netto vijftien bedden vrijgekomen.