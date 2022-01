Madame Tussauds haalt beeld Borsato voorlopig uit collectie

Madame Tussauds Amsterdam heeft het wassen beeld van Marco Borsato na de uitzending van BOOS donderdagmiddag voorlopig uit de collectie gehaald. Directeur Quinten Luykx bevestigt berichtgeving hierover van Looopings.

“Wij hebben vanwege de maatschappelijke impact besloten het beeld voorlopig niet op te nemen in onze attractie en het onderzoek af te wachten”, zegt de directeur van het wassenbeeldenmuseum. “Als er een uitkomst komt, dan trekken wij daar onze conclusie uit en nemen onze verantwoordelijkheid natuurlijk.” Luykx wil benadrukken geen rechter te zijn. “Wij kunnen geen conclusies verbinden op dit moment. De rechtszaak moet uitkomst geven.”

De uitzending van BOOS gaat over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice. Marco Borsato zou als coach bij The Voice of Holland en The Voice Kids verscheidene kandidates en medewerkers hebben betast.

Tegen The Voice-coach Ali B is twee keer aangifte gedaan. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zei de aanklaagster in de uitzending. Het beeld van Ali B is al jaren geleden uit de collectie gehaald. “Ik denk inmiddels zo’n vijf of zeven jaar geleden. Wij wisselen onze beelden natuurlijk om de zoveel jaren, naar actualiteit en kwaliteit van het beeld. Ze gaan niet honderd jaar mee om zo maar te zeggen.”

Ali B ontkent de aantijgingen. Borsato sprak aantijgingen voor de uitzending al tegen. Op de uitzendiing van BOOS wil hij niet reageren. Tussauds is momenteel gesloten vanwege de coronamaatregelen en ontvangt dan ook geen publiek.