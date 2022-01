Melkweg open als buurthuis om jongeren ontmoetingsplek te bieden

Het Amsterdamse poppodium en cultureel centrum Melkweg opent dit weekend de deuren als buurthuis. Een woordvoerder laat weten dat dat gebeurt om een ontmoetingsplek te bieden aan jongeren die het zwaar hebben tijdens de coronacrisis, en niet zozeer om de coronaregels te omzeilen. “We zijn dus open als buurthuis en alle activiteiten zijn daar ook op afgestemd. We bieden heel nadrukkelijk geen regulier programma in een ander jasje aan.”

Volgens Melkweg kampen veel jongeren op dit moment met eenzaamheid en depressies. “We hebben gekeken naar wat we wel mogen doen en wat onze maatschappelijke functie is. We zijn dus open als buurthuis en alle activiteiten zijn daar ook op afgestemd.”

Jongeren zijn zaterdag en zondag tussen 12.00 uur en 17.00 uur welkom om een bordspel te komen spelen, er zijn dj’ s en op het podium kunnen TikTok-filmpjes worden opgenomen. Ook zijn er films te zien, speelt YouTuber Défano Holwijn het spel 30 Seconds en geven dj’s workshops.

In totaal kunnen er honderd mensen verdeeld over twee zalen terecht. De toegang is gratis, maar reserveren is verplicht. De bezoekers zitten op 1,5 meter afstand van elkaar en worden gevraagd een mondkapje te dragen. Een QR-code is volgens het poppodium niet nodig.

De horeca en de cultuursector zijn vanwege de geldende coronamaatregelen nog steeds gesloten. Dorps- of buurthuizen zijn open, en bezoekers hebben (vaak) geen coronatoegangsbewijs nodig. Een woordvoerder van burgemeester Femke Halsema laat weten dat de gemeente eerst contact legt met de Melkweg om te horen wat het idee achter de actie precies is, voordat wordt besloten of die is toegestaan.