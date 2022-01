Milieuorganisaties: tijd is op voor Tata Steel

“De tijd lijkt op voor grote vervuiler Tata Steel”, zegt Faiza Oulahsen, hoofd klimaat en energie van Greenpeace. Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) stelt dat wederom duidelijk wordt dat “kinderen niet veilig kunnen opgroeien onder de rook van Tata”. De milieuorganisaties reageren op het vrijdag gepubliceerde RIVM-rapport.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) signaleert in het rapport dat in de omgeving veel hogere concentraties metalen en zogeheten PAK’s worden gemeten dan te rijmen is met de opgegeven cijfers. Greenpeace denkt dat Tata niet eerlijk is over de uitstoot die de staalfabriek veroorzaakt.

Milieuorganisatie MOB vindt dat het onderzoeksrapport van het RIVM vooral laat zien hoe “incompetent” de omgevingsdienst in Noord-Holland is. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) is verplicht om de emissie van Tata Steel te controleren. “Maar daar komt in de praktijk geen hout van terecht”, zegt voorzitter Johan Vollenbroek. “Er wordt niet goed gerapporteerd door Tata, en de omgevingsdienst slikt het voor zoete koek.”

MOB wil dat Tata Steel sluit. Greenpeace zegt dat in elk geval de ziekmakende onderdelen van Tata moeten sluiten. “Het is onverantwoord om deze nog open te houden”, aldus Oulahsen. “De omwonenden van grote vervuiler Tata Steel hebben recht op een gezonde leefomgeving en moeten niet worden afgepoeierd met schoonmaakploegjes voor speeltoestellen.”