NPO-radiozenders draaien Marco Borsato en Ali B niet meer

De radiozenders van de NPO draaien voorlopig niet meer de muziek van Ali B en Marco Borsato. Dat heeft de publieke omroep besloten na de uitzending van BOOS over seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, zo laat een woordvoerder van de NPO weten.

Het gaat onder meer om de zenders NPO Radio 1 en NPO Radio 2. De zenders FunX en NPO 3FM draaiden de muziek van Borsato en Ali B al niet.

De aflevering van BOOS, een programma van Tim Hofman, kwam donderdag online. Daarin vertelden meerdere vrouwen over hun ervaringen met seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Negentien vrouwen deden hun verhaal over bandleider Jeroen Rietbergen, vijftien over een regisseur en er liggen twee aangiften tegen coach Ali B, waarvan een naar verluidt door een oud-kandidaat van het RTL-programma. Een van die aangiften is wegens verkrachting, zei de aanklaagster in de aflevering.

RTL legde het programma en de samenwerking met coach Ali B gedurende het onderzoek dat is ingesteld stil. Zijn collega-coach Anouk besloot niet meer terug te keren bij de “corrupte bende”, zo liet ze op Instagram weten. Inmiddels is de aflevering van BOOS, die bijna 1,5 uur duurt, ruim 7 miljoen keer bekeken.

Begin vorig jaar werd zanger Bilal Wahib ook door meerdere radiozenders geboycot. Dat gebeurde nadat hij in een livestream op Instagram een minderjarige jongen vroeg zijn geslachtsdeel te laten zien. Enkele radiostations draaien zijn muziek inmiddels weer.