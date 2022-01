Ook Jennifer Ewbank meldt incidenten bij The Voice

Jennifer Ewbank is tijdens haar deelname aan The Voice of Holland in 2010 twee keer lastiggevallen. Ze heeft de desbetreffende man daar toen zelf op aangesproken, schrijft ze op Facebook. Ze had vooral moeite met de manier waarop anderen ermee omgingen. Inmiddels heeft Ewbank een melding van de incidenten gemaakt.

“Wel vond dit plaats in bijzijn van anderen op de werkvloer, waarvan ik het ontzettend kwalijk vind hoe er door de omgeving op werd gereageerd door erom te lachen”, schrijft Ewbank. “Blijkbaar werd zijn gedrag goedgekeurd. Deze voorvallen heb ik toentertijd gedeeld met mensen uit mijn directe omgeving, maar voelden voor mij toen niet voldoende om er melding van te maken.” Dat heeft ze later dus alsnog gedaan.

Ewbank schrijft op Facebook dat het volgens haar om “structureel” gedrag bij het programma gaat en niet om een incident. Ze kan “alleen maar walgen” van wat zich bij het programma heeft afgespeeld.

Donderdag kwam een aflevering van BOOS online over seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland. Hierin deden meerdere vrouwen hun verhaal.