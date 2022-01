De politie is op zoek naar enkele jongeren die afgelopen weekend in Delft urine hebben gegooid naar mensen op straat. Dat gebeurde in de wijk Voorhof.

De politie ontving van vier mensen een melding dat zij op straat liepen en jongeren in een flesje zagen urineren, waarna de inhoud ervan naar ze toe werd gegooid. De meldingen werden gedaan tussen afgelopen vrijdag en maandag.

De politie onderzoekt de zaak en vraagt getuigen op zich te melden.