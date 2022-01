Politie toont beelden van overvallen telefoonwinkels in Amsterdam

De politie toont beelden van verschillende verdachten die in oktober vorig jaar vier gewapende overvallen pleegden op telefoonwinkels in Amsterdam-Zuidoost. Door de beelden van de incidenten te delen, hoopt de politie meer informatie te krijgen over de betrokkenen.

Na de overvallen op het Bijlmerplein haalden telecombedrijven als VodafoneZiggo, T-Mobile en KPN uit voorzorg de voorraad smartphones uit hun winkels. De gemeente en de politie troffen maatregelen bij het winkelcentrum de Amsterdamse Poort.

De incidenten hadden een “zeer grote fysieke en mentale impact” op het winkelpersoneel, meldt de politie. Bij alle overvallen werd met wapens gedreigd en soms ook geweld gebruikt.

De politie denkt op basis van een onderzoek dat de verschillende overvallen aan elkaar te linken zijn en dat bij sommige overvallen dezelfde personen betrokken zijn geweest.