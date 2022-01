Raadsman hoofdverdachte Mallorca-zaak: cliënt is erin geluisd

Hilversummer Sanil B. (19), hoofdverdachte in het onderzoek naar de gewelddadige dood van Carlo Heuvelman vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca, is wel degelijk door de politie in de val gelokt. Dat stelde zijn raadsman Peter Plasman vrijdagmiddag bij de rechtbank in Lelystad.

Eerder op de dag zei B. zelf dat de politie “alles uit de kast haalt” om een bekentenis bij hem af te dwingen. Op een van zijn schoenen is DNA-materiaal van Heuvelman gevonden, maar de Hilversummer ontkent elke betrokkenheid bij diens dood. Hij heeft vanwege “alle leugens en intimidaties” door de politie overwogen zijn medewerking aan het onderzoek te stoppen, maar zag daar vanaf uit respect voor de nabestaanden “en omdat ik zelf ook wil weten wat met Carlo is gebeurd”.

Zijn advocaat vertelde hoe zijn cliënt tijdens een verhoor een presentatie kreeg voorgeschoteld over de dodelijke mishandeling in de zogenoemde ‘grensrechterzaak’, een zaak waarin een veroordeling volgde op basis van DNA-materiaal, en daarna op de luchtplaats werd opgevangen door undercoveragenten. Toen zij B. vroegen of hij Heuvelman had geschopt, antwoordde hij bevestigend, maar Plasman plaatst daar vraagtekens bij: “De opzet was hem zo overstuur en bang te maken, dat hij zich niet meer in de hand had.”

Volgens hem heeft justitie “de zaak niet rond”. Hij wil weten of het DNA-materiaal van het slachtoffer afkomstig is uit bloed, snot of speeksel. “Dat kan verklaren hoe dat op de schoen van mijn client is beland. Bij een gevecht kan speeksel rondvliegen.” Daarnaast vroeg hij B. vrij te laten uit voorarrest.

Heuvelman kwam vorig jaar op Mallorca door uitgaansgeweld om het leven. Hij werd op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Terwijl hij op de grond lag, zou hij nog diverse malen zijn geschopt. Hij overleed zondag 18 juli aan zijn verwondingen.

In de zaak zijn negen verdachten van 18 en 19 jaar, die volgens het OM op de bewuste avond een spoor van geweld over het vakantie-eiland trokken. Van hen zitten er nog drie vast op verdenking van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Heuvelman. Naast Sanil B. zijn dat de Hilversummers Mees T. (18) en Hein B. (18). Alle drie waren aanwezig in de rechtbank.

Mees T. zei het gevoel te hebben “dat heel Nederland in mijn nek hijgt”. Ook zijn advocaat vroeg om vrijlating uit voorarrest, net als de raadsman van Hein B. Het OM verzet zich. De rechtbank beslist later over de verzoeken.