Rechtbank behandelt opnieuw dodelijk geweld Mallorca

De rechtbank in Lelystad houdt vrijdag een tweede inleidende zitting over het dodelijk uitgaansgeweld dat vorig jaar zomer plaatsvond op Mallorca. Tijdens deze zogeheten regiezitting wordt gesproken over onderzoekswensen van de verdediging, het voorarrest van de hoofdverdachten en de verdere planning van de strafzaak over de dood van Carlo Heuvelman (27) uit Waddinxveen.

Anders dan tijdens de eerste zitting met vijf verdachten verwacht de rechtbank vrijdag alle negen verdachten. Ze komen uit Hilversum en behoren tot dezelfde groep. Drie van hen zitten nog vast voor het dodelijke geweld in de vroege ochtend van 14 juli op de boulevard van de Spaanse badplaats El Arenal.

Sanil B. (19), Mees T. (18) en Hein B. (18) ontkennen alle drie dat ze betrokken waren bij de fatale mishandeling. De verdenkingen tegen het drietal zijn vooral gebaseerd op getuigenverklaringen. In het geval van Sanil B. is er ook nog DNA-bewijs: er zijn DNA-sporen van Heuvelman gevonden op een schoen van B.

Daarnaast verdenkt het Openbaar Ministerie het ontkennende trio van een poging tot doodslag door een vriend van Heuvelman te schoppen en te slaan toen het slachtoffer al op de grond lag. Beelden daarvan stonden op GeenStijl.

Tijdens een eerdere voorbereidende zitting besloot de rechtbank een psychologische rapportage over Hein B. en Sanil B. te laten maken. Mees T. sprak reeds met een psycholoog.

Tijdens die zitting in november werd de voorlopige hechtenis van twee verdachten geschorst. Zij worden verdacht van een poging tot doodslag tijdens een eerder incident op de boulevard. Bij die vechtpartij kwam een slachtoffer op de grond terecht. waarna er tegen hem is aangeschopt. Een ander slachtoffer liep bij dit incident een gebroken neus op.