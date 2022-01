RIVM deelt rapport over schadelijke stoffen in regio Tata Steel

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) publiceert vrijdagochtend een nieuw onderzoeksrapport naar de herkomst van neergedaald stof en stoffen in de lucht in de regio IJmond waar de staalfabriek Tata Steel staat. Omwonenden klagen al lange tijd over het bedrijf.

Ze hebben aangegeven graag te willen weten waar stoffen in de leefomgeving vandaan komen. Om deze herkomst vast te stellen heeft het RIVM verschillende wetenschappelijke methodes toegepast.

In eerdere onderzoeken toonde het RIVM onder meer aan dat mensen in de omgeving van Tata Steel vaker worden blootgesteld aan schadelijke stoffen. Het gaat dan onder meer om PAK’s (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen) en metalen. Het kan ziektes zoals kanker veroorzaken.

In een ander rapport signaleerde de GGD dat inwoners van Beverwijk ruim een kwart vaker longkanker krijgen dan gemiddeld in Nederland. De oorzaak hiervoor werd niet duidelijk aangewezen, maar luchtvervuiling werd wel als een van de factoren genoemd.

In december liet Tata Steel weten dat het staalbedrijf de uitstoot van schadelijke stoffen sneller wil terugbrengen. De uitstoot van lood moet eind 2023 met 70 procent verminderd zijn ten opzichte van 2019. Eerst was dat gepland voor 2025. Daarnaast moet de uitstoot van PAK’s begin volgend jaar 50 procent gereduceerd zijn, in plaats van de geplande 30 procent.