Rutte blijft gematigd optimistisch over versoepelingen

Premier Mark Rutte is “gematigd optimistisch” dat het kabinet dinsdag versoepelingen van de coronamaatregelen kan aankondigen. Dat zei hij op zijn eerste persconferentie na de ministerraad in bijna een jaar. “Het ziet er echt wel beter uit dan een week geleden.”

Hij wilde niet ingaan op concrete versoepelingen. Wel zal er eerst gekeken worden naar sectoren die vorige week buiten de boot vielen toen de eerste versoepeling van de lockdown werd afgekondigd. Het gaat dan om de horeca, de cultuur, evenementensector en publiek bij sport. Hij kan niet toezeggen dat in alle sectoren versoepelingen komen. Rutte zou “heel graag in alle sectoren kleine stapjes doen”, maar dat is afhankelijk van het aantal besmettingen en de bezetting in de ziekenhuizen.

De premier is nog wel bezorgd over de “ongelofelijk hoge” besmettingsaantallen die dagelijks worden gemeld. Positief is dat de ziekenhuisopnames blijven dalen. Besmettingen zijn er vooral bij jongeren tot dertig jaar. Hij is positief over het feit dat boosters heel goed lijken te werken bij ouderen.

Aan het advies om thuis te werken zal volgende week niets veranderen, aldus de minister-president. Daarvoor zijn de besmettingsaantallen veel te hoog. Rutte en zorgminister Ernst Kuipers geven dinsdag weer een persconferentie.