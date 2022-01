Stichting AAP haalt wilde dieren uit circussen Portugal

Dierenwelzijnsorganisatie Stichting AAP heeft deze week twee ernstig vermagerde tijgers en een leeuwin uit Portugese circussen gehaald. Eerder nam AAP al drie alligators, drie boa’s en vier pythons mee uit Portugal. Alle wilde dieren zijn ondergebracht in opvangcentra van AAP in Spanje en Duitsland. De circussen hebben de wilde dieren vrijwillig afgestaan, omdat het in 2025 in Portugal verboden wordt voor circussen om wilde dieren te exploiteren, aldus AAP.

Het Portugese instituut voor natuurbescherming en bos ICNF kende AAP uit eerdere contacten. Daarom vroeg ICNF de Nederlandse stichting om de dieren op te halen en opvang voor ze te regelen. Het organiseren van die klus kostte een halfjaar, aldus AAP. Twee Portugese circussen hebben geweigerd om hun olifanten, tijgers en leeuwen af te staan. Deze circussen zullen in 2025 gedwongen worden.

De tijgers van 11 en 16 jaar oud hebben hun leven doorgebracht in een circuswagen. De dieren hadden volgens AAP bijna geen spieren en geamputeerde klauwen. De oudste tijger heeft nierproblemen. De 19 jaar oude leeuwin is te dik door een veel te vet dieet. Volgens de eigenaren werd ze als huisdier gehouden. De dieren krijgen nu intensieve medische zorg. AAP noemt het een mijlpaal dat er een overeenkomst gesloten kon worden met de Portugese autoriteiten om de lijdende dieren weg te halen.