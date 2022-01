Tientallen bedreigingen bij Almeerse stichting na uitzending BOOS

Stichting Broodje Hagelslag in Almere heeft online tientallen bedreigingen ontvangen na de uitzending van BOOS over het grensoverschrijdende gedrag bij het programma The Voice of Holland. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van Omroep Flevoland. Ali B is ambassadeur van de stichting. Tegen de zangcoach van het programma zijn twee aangiftes gedaan.

Volgens de woordvoerster zijn er vijftig tot tachtig berichten op hun Instagramaccount gekomen met bedreigingen. “Allemaal van nepaccounts.” Daarop heeft de stichting het eigen account afgeschermd. De woordvoerster zegt dat er geen aangifte gedaan gaat worden.

Stichting Broodje Hagelslag zet zich in om mensen die buiten de samenleving dreigen te vallen weer “een volwaardig lid van de maatschappij” te laten worden. Tegen Omroep Flevoland zegt de stichting het politieonderzoek af te wachten voor het beslist over de verdere samenwerking met Ali B.