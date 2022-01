Twee verdachten Mallorca-zaak komen op vrije voeten

Twee van de drie verdachten van betrokkenheid bij de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman uit Waddinxveen vorig jaar zomer komen op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Lelystad bepaald. De raadslieden van de drie hadden om vrijlating uit voorarrest gevraagd.

Hoofdverdachte Sanil B. (19), op wiens schoen DNA van Heuvelman is gevonden, blijf wel vastzitten. De verdenkingen richting hem zijn zwaarder dan die tegen de andere twee verdachten (18 en 19), die tot maandagmiddag vast blijven zitten. Zij blijven wel verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Carlo. De verdachten hebben hun aandeel in verschillende mishandelingen toegegeven, maar ontkennen elke betrokkenheid bij de dood van Heuvelman.

De 27-jarige Heuvelman kwam vorig jaar zomer op het Spaanse eiland Mallorca door uitgaansgeweld om het leven. Hij werd op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal. Heuvelman belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op zondag 18 juli aan zijn verwondingen.

Uit nieuwe getuigenverklaringen komt volgens de rechtbank een duidelijker beeld naar voren van het lot van Carlo die nacht. Hij is eerst geduwd, geslagen en mogelijk geschopt en op de grond terechtgekomen. Daarna stonden drie of vier leden van de groep verdachten om hem heen waarna zeker een van hen een schop tegen Carlo’s hoofd uitdeelde. Het OM heeft in de strafzaak negen verdachten van 18 en 19 jaar uit Hilversum in het vizier die de bewuste avond volgens het OM een spoor van geweld trokken op het vakantie-eiland.

Bij twee afzonderlijke vechtpartijen werden mensen toegetakeld. Twee slachtoffers raakten gewond doordat ze werden getrapt en geschopt terwijl ze al op de grond lagen. Een van hen behoorde tot de vriendengroep van Heuvelman.

Op verzoeken van advocaten om meerdere getuigen te horen beslist de rechtbank op 4 februari.