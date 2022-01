Vakbond voor hoogopgeleide zorgverleners twijfelt nog over cao

De vakbond voor zorgprofessionals FBZ beraadt zich nog op de vraag of het cao-akkoord voor ziekenhuispersoneel voorgelegd zal worden aan de leden. Donderdagavond sloten vakbonden FNV en CNV onverwacht een akkoord met werkgeverskoepel NVZ.

FBZ vertegenwoordigt zo’n 12.500 hogeropgeleide medewerkers in de ziekenhuizen, onder wie fysiotherapeuten en logopedisten. Ook de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) is aangesloten.

In het akkoord dat na maanden van onderhandelen werd gesloten, is afgesproken dat per 1 januari van dit jaar de lonen ten minste 2 procent omhooggaan, met een bodem van 90 euro. Dat is volgens FBZ te weinig. “Met deze loonsverhoging gaat de koopkracht van veel zorgprofessionals erop achteruit”, aldus een woordvoerster.

Mocht de vakbond besluiten het akkoord wel voor te leggen aan de leden, dan kunnen die er alsnog mee instemmen. FBZ zegt volgende week te besluiten of het akkoord langs de leden gaat.

Zorgbond NU’91, die verpleegkundigen en verzorgenden vertegenwoordigt aan de onderhandelingstafel, meldde al het akkoord niet te ondertekenen. Ook wordt het niet voorgelegd aan de achterban. Ook NU’91 vindt de loonsverhoging niet voldoende. Van de leden van deze bond werken er zo’n 10.000 in de ziekenhuizen. In totaal gaat de cao over 200.000 ziekenhuismedewerkers.