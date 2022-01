Veiligheidsberaad: huidige situatie is moeilijk voor handhavers

De huidige coronamaatregelen zijn moeilijk voor handhavers. Het is moeilijk uit te leggen waarom de horeca en de cultuur- en evenementensector zijn uitgezonderd van versoepelingen. Bovendien verhogen de maatregelen in andere landen de druk in ons land nog. Dat stelt het Veiligheidsberaad vrijdag na afloop van een extra vergadering over de actuele coronamaatregelen. Het beraad blijft bij het standpunt dat het kabinet duidelijker moet maken aan de getroffen sectoren wanneer en hoe de coronamaatregelen zo snel mogelijk versoepeld gaan worden.

Beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen: “Hoe sneller de maatregelen nu versoepeld worden, hoe beter. Tot die tijd roepen we iedereen ook op om de rust te bewaren en de nu en straks geldende regels te respecteren. Dat maakt het voor de gemeenten mogelijk om vervolgens deze regels in redelijkheid te handhaven.”

De 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad vinden dat de nieuwe inzichten over het omikronvirus rechtvaardigen dat er een verlichting komt van de maatregelen voor de horeca, cultuur- en evenementensector. Het is gebleken dat de omikronvariant wel erg besmettelijk is maar ook minder ziekmakend. Voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de ic’s overbelast raken gelden dus niet meer, aldus het beraad.

Het is nog niet bekend of het kabinet vrijdag al een besluit neemt over nieuw coronabeleid. Dinsdag is er weer een persconferentie.