Verdachte aangehouden na vondst dode man Den Haag in november

Een 24-jarige man uit Colombia is vrijdag op vliegveld Schiphol aangehouden in het onderzoek naar de dood gevonden man in een woning in Den Haag in november vorig jaar. De 48-jarige man, die ook Colombiaans was, lag mogelijk al enige tijd dood in de woning. De politie liet destijds al weten uit te gaan van een misdrijf.

De verdachte werd vrijdagochtend aangehouden toen hij vanuit het buitenland weer op terugreis was naar Nederland. Hij zit vast in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het lichaam van het slachtoffer werd op 30 november gevonden in zijn woning aan de Van der Vennestraat.