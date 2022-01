Vijfde aanhouding voor doodschieten Rotterdammer (20) na overval

Een 18-jarige Rotterdammer is dinsdag aangehouden voor het doodschieten van een 20-jarige man uit dezelfde stad vorig jaar oktober, meldt de politie vrijdag. De jongen wordt verdacht van betrokkenheid. Eerder werden al vier Rotterdammers aangehouden, onder wie de vermoedelijke schutter. Zij zitten allemaal nog vast.

De twintiger overleed nadat hij overvallers achterna was gegaan die een vriend op gewelddadige wijze hadden beroofd bij een pinautomaat aan de Putsebocht in Rotterdam. Bij die overval waren meerdere mannen betrokken. Er werden klappen uitgedeeld en er werd geld buitgemaakt, meldde de politie eerder. Een aantal overvallers vluchtte in een auto, waarna vier mannen de achtervolging inzetten in een andere auto. Op de Schiltmanstraat werd rond 22.30 uur vanuit de eerste auto geschoten op de achtervolgers. Het slachtoffer werd geraakt en overleed korte tijd later in het ziekenhuis.

De politie zegt dat het onderzoek naar de beroving en het schietincident “onverminderd doorgaat”.