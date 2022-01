Weer verdachten van Coolsingelrellen aangehouden

Opnieuw zijn mensen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen op de Coolsingel in Rotterdam op 19 november vorig jaar. Het gaat nu om vijf mensen, ze zijn aangehouden tussen 10 januari en deze vrijdag (21 januari). Hiermee staat het totale aantal mensen dat in verband met de rellen is opgepakt op 73, zo meldt de politie. Op de bewuste avond zelf werden 49 mensen opgepakt, nadien dus tot nu toe 24.

Drie van de vijf nu opgepakten worden verdacht van het gooien van stenen naar ME’ers, politievoertuigen en/of hulpdiensten. Het zijn twee 19-jarigen en een nu 18-jarige jongen (in november nog 17) uit Rotterdam. Twee anderen, een man (51 uit Den Haag) en een vrouw (49 uit Krimpen), worden verdacht van het in brand steken van een afvalcontainer.

De rellen op de Coolsingel braken uit na een manifestatie tegen het coronabeleid van het kabinet. Politieagenten waren het doelwit. Onder meer winkels, politiewagens en scooters werden ook beschadigd of vernield. Vijf mensen raakten gewond door kogels.