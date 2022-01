Werkgevers: op werkvloer moet helder zijn wat gepast gedrag is

Het moet glashelder zijn welk gedrag gepast is op de werkvloer. Dat zeggen werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de wantoestanden bij talentenjacht The Voice of Holland. “Zero tolerance. Iedereen moet zich in elk opzicht en op elk moment veilig voelen op het werk”, laten de brancheverenigingen weten in een toelichting.

Als het misgaat moeten medewerkers dat laagdrempelig en in vertrouwen kunnen melden, stellen de werkgevers. “In de wetenschap dat er ook meteen actie op volgt en zij daar zelf niet de dupe van worden.” Zaterdag werd duidelijk dat het programma The Voice of Holland voorlopig is stopgezet wegens meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van onder anderen rapper Ali B.

Wat de ondernemersorganisaties betreft geldt het ‘zerotolerancebeleid’ niet alleen voor werknemers, maar ook voor gasten en klanten van een bedrijf. “Niet zelden zijn het niet de collega‚Äôs maar eerder gasten of klanten die over de schreef gaan. Ook dan moet heel duidelijk zijn wat je als slachtoffer van je werkgever kunt verwachten”, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Eerder op vrijdag zei minister Karien van Gennip (Sociale Zaken) nog dat werkgevers naast een juridische, ook een morele verantwoordelijkheid hebben om voor een veilig werkklimaat te zorgen. “Daar hoort bij dat je duidelijk bent wat voor cultuur je hebt, wat de processen zijn bij incidenten, wat voor trainingen je doet, een onafhankelijk vertrouwenspersoon”, somde ze op.