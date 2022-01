Woning beschoten in Rotterdam, politie vindt mogelijk explosief

Een woning aan de Kegelstraat in Rotterdam is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 01.00 uur beschoten. Niemand raakte gewond, de politie wist twee verdachten te arresteren. Tijdens een sporenonderzoek naar aanleiding van de schietpartij stuitte de politie op een mogelijk explosief onder een auto.

Het onderzoek van de politie leidde naar de Asterstraat, op slechts enkele minuten loopafstand van de Kegelstraat. Daar werd een van de verdachten aangehouden naast een auto. De politie vond er een mogelijk explosief voorwerp onder de auto en schakelde daarom de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in. Het voorwerp is inmiddels veiliggesteld en meegenomen voor onderzoek. De politie gaat verder met het onderzoek in de omgeving van het schietincident.

De twee aangehouden verdachten zijn een 41-jarige man uit Rotterdam en een 28-jarige man uit Barendrecht.