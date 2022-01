In het omvangrijke liquidatieproces Eris rond motorclub Caloh Wagoh zijn vrijdag zeer forse straffen geëist, waaronder vijf keer levenslang. Tegen de andere verdachten zijn tussen de twintig en dertig jaar celstraf geëist. Kroongetuige Tony de G. hoorde tien jaar cel eisen. Die is fors lager, in ruil voor zijn bekentenissen.

In totaal staan negentien mensen terecht in deze zaak.