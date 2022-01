Ziekenhuizen sluiten samen aan bij Rotterdams klimaatakkoord

Ziekenhuizen en een revalidatiecentrum hebben zich aangesloten bij het Rotterdamse Klimaatakkoord. “Ieder ziekenhuis had natuurlijk al initiatieven om duurzamer te werken”, vertelt een woordvoerster van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam-Zuid. “Nu bundelen we onze krachten om milieuvervuiling en onze uitstoot te verminderen.”

De zogeheten klimaattafel over de gezondheidszorg is een initiatief van duurzaamheidswethouder Arno Bonte van de gemeente Rotterdam. “Zorginstellingen en ziekenhuizen verbruiken samen veel energie, voedsel en grondstoffen. De sector is verantwoordelijk voor zo’n 7 procent van de totale CO2-uitstoot en dat leidt tot negatieve effecten voor de gezondheid van mens en milieu”, aldus de wethouder.

De woordvoerster van het Maasstad Ziekenhuis noemt het heel belangrijk dat een ziekenhuis zich inzet voor een gezondere leefomgeving. “Door ons als ziekenhuis nu nog actiever te gaan inzetten om bijvoorbeeld de uitstoot van CO2 te verminderen, zie je dat dit weer een positief effect kan hebben op de leefomgeving en die van de Rotterdammers.”

Het Maasstad Ziekenhuis, Erasmus MC, Ikazia, Oogziekenhuis Rotterdam, Franciscus Gasthuis & Vlietland en zorginstelling Rijndam Revalidatiecentrum schoven aan bij de klimaattafel. Een van de doelen is om minder afval te produceren. Zo wordt 80 procent van de uitstoot van de uitstoot van de ziekenhuizen veroorzaakt door de verwerking van medisch afval. Per jaar produceren de operatiekamers zo’n 1,3 miljoen kilo medisch afval, zoals mondmaskers, medische instrumenten en operatielakens.

Het Klimaatakkoord werd in 2019 gesloten tussen bedrijven en organisaties en de Rotterdamse gemeente. De bedoeling is om Rotterdam klimaatneutraal te maken. Rotterdam was een van de eerste steden die daarmee achter het klimaatakkoord van Parijs ging staan. Amsterdam heeft sinds begin 2020 ook een plan gemaakt om de stad klimaatneutraal te maken.

In september afgelopen jaar riep Rotterdam de symbolische noodtoestand uit. Volgens het stadsbestuur van de havenstad moet er meer actie worden ondernomen om de klimaatcrisis aan te pakken. Ook andere steden zoals Amsterdam en Utrecht hadden toen de noodtoestand al uitgeroepen.