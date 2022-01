Horeca Horst opent demonstratief deuren voor gasten

Zo’n dertig cafés en restaurants in de Limburgse gemeente Horst aan de Maas hebben om 12.00 uur zaterdag hun deuren voor gasten geopend. Ze doen dat uit protest tegen het coronabeleid van de regering. Om 16.00 uur gaan de horecagelegenheden weer dicht, zoals afgesproken met burgemeester Ryan Palmen.

Medewerkers van café De Boshut in Horst legden om 12.00 uur een rode loper uit voor de vijftien gasten die voor de deur wachtten. “Dat is het enige wat we aan onze gasten kunnen uitleggen”, zei uitbater Wouter Hoeijmakers. “We gaan vandaag op kroegentocht”, zei een jonge man uit Horst, die met twee vrouwen aanschoof aan een tafeltje in het café. Anderen zeiden te komen om de actie te steunen en omdat ze blij waren eindelijk weer eens even te kunnen uitgaan.

Burgemeester Palmen zegt begrip te hebben voor de actie en spreekt zijn steun uit aan de horeca en de evenementenbranche. Hoeijmakers stak de loftrompet over zijn burgemeester en prees hem “omdat hij zijn hoofd boven het maaiveld durft uit te steken”.

Horst aan de Maas is volgens Hoeijmakers de enige gemeente in Nederland waar een gecoördineerde horeca-actie plaatsvindt. Rond 12.20 uur liep De Boshut al redelijk vol met op hun QR-code gecontroleerde gasten, die er onder meer koffie, soep en een ‘burger meester’ bestelden.