Jan Rot feliciteert Jacob Derwig met winst De Slimste Mens

Jan Rot heeft Jacob Derwig gefeliciteerd met zijn zege in het negentiende seizoen van De Slimste Mens. Derwig won vrijdagavond de finale. Jan Rot, die voor de tweede maal in zijn leven meedeed aan het programma, viel eerder in de finaleweek af.

“Fijne winnaar van prachtig spelletje. Leve Jacob!”, schrijft Rot op Twitter. De cabaretier en tekstschrijver is terminaal ziek. Eerder verloor hij in de finale van Arjen Lubach. Het was zijn grote wens nog een keer mee te doen aan het spel.

Derwig versloeg in de laatste ronde van de finale-aflevering schrijver Frank Heinen. In zijn dankwoord riep de acteur het Nederlands publiek op in 2022 weer massaal naar het theater te gaan: “We hebben u gemist en we hebben u nodig.”

Derwig noemt Jan Rot de eigenlijke winnaar van het negentiende seizoen van De Slimste Mens. “Jan is natuurlijk de echte winnaar van het seizoen”, aldus de KLEM-ster. “Hoe gedreven en vrolijk hij was, zeker gezien de omstandigheden. Die had me wel kunnen verslaan in de finale.”