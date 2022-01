Meerderheid Nederlanders zijn van plan om op vakantie te gaan in 2022

Onlangs heeft de ANWB onderzoek gedaan naar de vakantieplannen van Nederlanders in 2022. Ondanks het coronavirus en de maatregelen die hiertegen genomen worden, geven acht op de tien Nederlanders aan toch op vakantie te gaan. Wel houden zij hierbij rekening met de coronamaatregelen.

Vakantieplannen 2022

Acht op de tien Nederlanders geeft aan dat zij van plan zijn om op vakantie te gaan in 2022. Vooral jongeren kijken er naar uit om op vakantie gaan. Dit is in totaal maar liefst 92 procent. Ook een gedeelte van de ouderen in Nederland zijn van plan een vakantie te boeken, namelijk 72 procent.

Nederlanders houden bij het boeken van een vakantie rekening met de coronamaatregelen. Een meerderheid is bijvoorbeeld van plan om binnen Nederland op vakantie te gaan. Daarnaast heeft een groot deel van de Nederlanders de keuze gemaakt dat als zij naar het buitenland reizen, dat zij binnen Europa blijven. Zij kijken dan ook naar het aantal besmettingen in het land waar zij wellicht naartoe willen. Verder vinden Nederlanders het belangrijk dat zij een vakantie kunnen annuleren of kosteloos kunnen omboeken, voor het geval dat zij vanwege het coronavirus toch niet op reis kunnen.

Populaire vakanties

Naar verwachting wordt een strandvakantie de populairste vakantie dit jaar. Hoogstwaarschijnlijk kiezen veel Nederlanders ervoor om in hun eigen land te blijven en lekker naar zee te gaan. Een voorbeeld hiervan is het strand Callantsoog. Callantsoog is een dorpje wat direct aan de Noordzee ligt. Het staat ook wel bekend als een van de oudste badplaatsen in Nederland.

Naast strandvakanties zijn stedentrips in het buitenland en binnenland populair. 43 procent van de Nederlanders geeft aan dat zij een vakantie zoeken waarbij zij rust kunnen krijgen, maar ook de drukte kunnen ervaren in de omgeving. Zij hebben behoefte aan lange wandelingen in de natuur en winkelen in de grootste, dichtstbijzijnde steden. Kamperen is ook een populaire manier van vakantie vieren. Bijna een op de vier Nederlanders geeft aan dat zij van plan is om te gaan kamperen in 2022.

Huidige maatregelen rondom vakanties

Vanaf 1 februari 2022 gelden er nieuwe regels voor reizen naar het buitenland. Het is dan alleen nog geldig om naar het buitenland te reizen als de tweede vaccinatie niet langer dan negen maanden geleden is. Als de tweede vaccinatie wel langer dan negen maanden geleden is, verloopt het Europese coronareisbewijs en is het halen van een boosterprik verplicht.

Verder is het ook mogelijk om een internationale QR-code te krijgen wanneer iemand bezit over een herstelbewijs of negatieve testuitslag.

Ten slotte zijn er ook papieren nodig om naar het buitenland te kunnen reizen, zoals een gezondheidsverklaring. Daarnaast gelden er verschillende regels per land. Landen hebben namelijk verschillende kleurcodes, waarbij verschillende maatregelen horen. De reisadviezen per land zijn gemakkelijk op te zoeken via nederlandwereldwijd.nl

