Ruim 46.200 nieuwe coronagevallen, achterstand neemt verder toe

Tussen vrijdag- en zaterdagmorgen zijn 46.219 positieve coronatesten geregistreerd. Vrijdag waren dat er na correctie nog 57.506, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Vorige week zaterdag lag het aantal gemelde nieuwe besmettingen nog op 31.909. De afgelopen zeven dagen werden 291.980 positieve coronatesten geregistreerd bij het RIVM. Het gemiddelde per dag over die periode steeg naar 41.711. Vrijdag lag dit nog op 39.667.

Door de snelle stijging van het aantal positieve tests kunnen computersystemen de meldingen niet bijhouden. Veel meldingen zijn nog niet verwerkt, de achterstand is opgelopen tot ongeveer 46.000 over de afgelopen vijf dagen. Op vrijdag was de achterstand nog 30.000 positieve tests over vier dagen. Dit zijn besmettingen die wel zijn bevestigd, maar die nog niet konden worden geregistreerd.

In Rotterdam kregen 5544 mensen te horen dat ze besmet waren geraakt, in Amsterdam waren dat er 2815. Het aantal positieve testen liep in Den Haag op met 1742, in Almere met 985 en in Schiedam met 686.

In de afgelopen dag kreeg het RIVM bericht dat elf mensen aan de gevolgen van hun coronabesmetting zijn overleden. Dat hun overlijden nu is gemeld, wil niet zeggen dat deze mensen de afgelopen dag zijn overleden.