Duizenden doen in Roermond mee aan kroegentocht

Duizenden mensen doen zondagmiddag in Roermond mee aan een alternatieve kroegentocht, georganiseerd door zeventien café’s en andere horecazaken in de Limburgse stad. Deze “Tour du Roer” is uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet. Grote groepen staan voor de deelnemende horecazaken, waarbij mensen vaak geen 1,5 meter afstand houden en niemand mondkapjes draagt.

Op enkele plaatsen is het zo druk dat mensen bij de kroeg op de straat staan en het verkeer langzaam voorbij moet rijden.

Gasten kunnen bij de alternatieve ‘borreltour’ buiten de kroeg onder meer aan statafels een hapje en een drankje krijgen. De gemeente heeft voor de borreltour geen toestemming gegeven. Handhaving van de gemeente Roermond spreekt mensen aan die voor de zaken hun bestelling nuttigen. Dat mag niet, ze moeten doorlopen, aldus een woordvoerder van de gemeente. Veel effect heeft deze sommatie niet.

Een van de deelnemers, uitbater Raijmond Reijners van brasserie Ver’Koch aan het Munsterplein, zegt dat het gaat om een ludieke actie. Mensen kunnen bij café Nautilus aan de haven een kaart krijgen, die bij elke deelnemende kroeg wordt afgestempeld. Is de kaart vol en de route volledig afgelegd, dan kan een prijs worden gewonnen.

“Het is druk en gezellig”, aldus Reijners. “Drommen mensen lopen op de wandelroutes door de stad.”