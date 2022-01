Het weer met Piet Paulusma

Verkeerswaarschuwing: Vanavond en vannacht vooral landinwaarts kans op mist tot dichte mist. Op veel plaatsen kans op gladheid.

Vandaag veel bewolking. In met name het westen en midden van ons land de zon er nog door. Overdag 6 tot 8 graden. Weinig wind, zwak of hooguit matig uit zuid tot zuidwest.

Vanavond en de komende nacht opklaringen, kans op nevel en vooral landinwaarts mist tot dichte mist. Op plaatsen lichte vorst. Vannacht -1 of -2 graden in het zuiden en oosten tot +3 in het zuidwesten aan de kust. Op veel plaatsen vorst aan de grond en kans op gladheid! Tijd inruimen voor het autoruiten krabben.

Rest van de week

Maandagochtend eerst mistkansen en gladheid. Overdag vrijwel overal de zon. In het noorden blijvend veel bewolking. Overdag 5 of 6 graden. Een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidwest. In de avond en nacht uitgebreid lichte vorst van -1 of -2 graden (grondvorst tot -4 of mogelijk -5 graden). Mist en dichte mist en gladheid. Dinsdag eerst kans op mist en gladheid. Daarna meest bewolkt en overdag 3 of 4 graden. In het zuiden van Limburg even de zon. In de avond en nacht mist, temperaturen rond 0 graden en gladheid. Woensdag minder koud met 5 tot 7 graden en bewolkt weer. In de nacht 3 of 4 graden. Donderdag wat regen en 7 of 8 graden.